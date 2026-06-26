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В Ростове хирурги вытащили пулю, застрявшую в лице подростка

Ростовские врачи прооперировали 14-летнего мальчика с тяжелым пулевым ранением лица.

Источник: Комсомольская правда

Ростовские врачи прооперировали подростка с тяжелым ранением лица. Об этом рассказали в городской больнице № 20.

В отделение челюстно-лицевой хирургии экстренно поступил 14-летний школьник. В результате неосторожного обращения с пневматическим оружием металлическая пулька попала ему в лицо и застряла под глазницей. Врачи провели обследование и выбрали малоинвазивную методику, чтобы извлечь инородное тело.

— Через небольшое отверстие в стенке верхнечелюстной пазухи были введены эндоскоп и специальные микрохирургические инструменты. Под многократным увеличением хирурги смогли точно определить расположение пули и аккуратно извлечь ее без больших разрезов и значительной травматизации тканей, — рассказали в больнице.

Операция прошла успешно, пациент чувствует себя удовлетворительно и проходит восстановительное лечение.

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