В Ростове хирурги вытащили пулю, застрявшую в лице подростка

Ростовские врачи прооперировали подростка с тяжелым ранением лица. Об этом рассказали в городской больнице № 20.
В отделение челюстно-лицевой хирургии экстренно поступил 14-летний школьник. В результате неосторожного обращения с пневматическим оружием металлическая пулька попала ему в лицо и застряла под глазницей. Врачи провели обследование и выбрали малоинвазивную методику, чтобы извлечь инородное тело.
— Через небольшое отверстие в стенке верхнечелюстной пазухи были введены эндоскоп и специальные микрохирургические инструменты. Под многократным увеличением хирурги смогли точно определить расположение пули и аккуратно извлечь ее без больших разрезов и значительной травматизации тканей, — рассказали в больнице.
Операция прошла успешно, пациент чувствует себя удовлетворительно и проходит восстановительное лечение.
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