В Ростове хирурги вытащили пулю, застрявшую в лице подростка

— Через небольшое отверстие в стенке верхнечелюстной пазухи были введены эндоскоп и специальные микрохирургические инструменты. Под многократным увеличением хирурги смогли точно определить расположение пули и аккуратно извлечь ее без больших разрезов и значительной травматизации тканей, — рассказали в больнице.