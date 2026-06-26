Самолет с вернувшимися из плена российскими военными приземлился в Подмосковье

Самолет Ил-76МД с российскими военнослужащими, которые вернулись на родину в рамках обмена военнопленными с Украиной, в пятницу, 26 июня, приземлился в Московской области.
Теперь военнослужащим предстоит лечение и реабилитация в медицинских учреждениях, передает ТАСС.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец провели встречу на белорусско-украинской границе во время обмена военнопленными. Они вместе заходили в автобусы во время обмена пленными и обсуждали с бойцами, были ли проблемы, о которых те хотели бы рассказать.
В результате Москва и Киев провели новый обмен военнопленными по формуле «160 на 160». Также Яна Лантратова сообщила, что в ближайшие дни представители России и Украину проведут новую гуманитарную акцию по воссоединению семей.
5 июня в Министерстве обороны России сообщили, что Москва и Киев провели обмен военнопленными по формуле «185 на 185». Представители ведомства уточнили, что после обмена российских военнослужащих доставили на территорию Белоруссии, где им оказали необходимую помощь.