Самолет с вернувшимися из плена российскими военными приземлился в Подмосковье

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец провели встречу на белорусско-украинской границе во время обмена военнопленными. Они вместе заходили в автобусы во время обмена пленными и обсуждали с бойцами, были ли проблемы, о которых те хотели бы рассказать.