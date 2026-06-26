Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет с вернувшимися из плена российскими военными приземлился в Подмосковье

Самолет Ил-76МД с российскими военнослужащими, которые вернулись на родину в рамках обмена военнопленными с Украиной, в пятницу, 26 июня, приземлился в Московской области.

Самолет Ил-76МД с российскими военнослужащими, которые вернулись на родину в рамках обмена военнопленными с Украиной, в пятницу, 26 июня, приземлился в Московской области.

Теперь военнослужащим предстоит лечение и реабилитация в медицинских учреждениях, передает ТАСС.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец провели встречу на белорусско-украинской границе во время обмена военнопленными. Они вместе заходили в автобусы во время обмена пленными и обсуждали с бойцами, были ли проблемы, о которых те хотели бы рассказать.

В результате Москва и Киев провели новый обмен военнопленными по формуле «160 на 160». Также Яна Лантратова сообщила, что в ближайшие дни представители России и Украину проведут новую гуманитарную акцию по воссоединению семей.

5 июня в Министерстве обороны России сообщили, что Москва и Киев провели обмен военнопленными по формуле «185 на 185». Представители ведомства уточнили, что после обмена российских военнослужащих доставили на территорию Белоруссии, где им оказали необходимую помощь.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше