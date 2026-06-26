Иран опроверг информацию о прямой линии связи с США по Ормузскому проливу

В КСИР подчеркнули, что заявления американских чиновников на этот счет являются не более чем вымыслом. Иранские военные добавили, что Ормузский пролив является иранским, и Соединенные Штаты не имеют к нему никакого отношения. Они также отметили, что линия связи с Вашингтоном по данному вопросу никогда не создавалась и создаваться в будущем не будет.