Грозы и ветер ждут Ростовскую область 27−28 июня

В субботу, 27 июня, донской регион накроет переменная облачность с кратковременными дождями. Ночью температура составит +14… +19 градусов, в отдельных районах похолодает до +11, а на крайнем севере области — до +7. Днем воздух прогреется до +20… +25, местами до +29 градусов. Ожидается северный и северо-западный ветер 7−12 м/с, который при ухудшении погоды усилится до 15−17 м/с. В воскресенье, 28 июня, погода существенно не изменится. Ночью ожидается +14… +19 градусов, местами до +9, на севере — до +5. Днем потеплеет до +23… +28, а местами воздух прогреется до +30 градусов. Ветер будет западным 6−11 м/с, но во время гроз его порывы вновь могут достигать штормовых 15−17 м/с.