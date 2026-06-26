США, Израиль и Ливан подписали рамочное соглашение по прекращению конфликта

Этому событию предшествовали четыре дня интенсивных переговоров между израильской и ливанской делегациями. Встреча в Вашингтоне стала уже пятым по счету раундом дипломатических контактов между двумя государствами при активном посредничестве американской стороны.
Ранее президент США Дональд Трамп высказывал уверенность в том, что режим прекращения огня между Израилем и Ливаном в конечном итоге будет достигнут.
Во время общения с прессой американского лидера спросили, сохраняет ли он веру в возможность прекращения боевых действий на условиях, о которых договаривались Вашингтон и Тегеран.