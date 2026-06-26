Депутаты Воронежской облдумы поработали на Форуме регионов Беларуси и России

Председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов и депутаты Константин Пилипенко и Дмитрий Ширяев приняли участие в пленарном заседании Форума регионов Беларуси и России. Темой в этом году организаторы выбрали «Экономическое взаимодействие регионов — основа устойчивого развития Беларуси и России».
С видеоприветствиями к участникам обратились президенты России и Беларуси. Владимир Путин подчеркнул, что связи между регионами двух стран являются прочным фундаментом сотрудничества в самых разных отраслях. По словам Александра Лукашенко, именно взаимодействие субъектов делают Союзное государство жизнеспособным и устойчивым к внешним вызовам.
Форум лишь укрепляет эти связи: в 2026 году на его полях было заключено 323 соглашения о сотрудничестве.
На пленарном заседании выступили и главы регионов и крупных городов. Председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев рассказал об экономическом и гуманитарном потенциале столицы Беларуси в интеграционных процессах, а губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился опытом реализации совместных проектов с республикой. Глава Минского облисполкома Алексей Кушнаренко осветил перспективы межрегионального сотрудничества своей области с российскими партнерами, а ростовский губернатор Юрий Слюсарь представил конкретные результаты кооперации с белорусскими коллегами.
Отдельно обсуждались аспекты различных отраслей. В частности, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юрий Горлов подчеркнул ключевую роль межрегиональной экономической кооперации для агропромышленного комплекса.
По итогам Форума спикер Воронежской облдумы Юрий Матузов отметил, что крепкие межпарламентские связи являются фундаментом для любых совместных социально-экономических проектов. Он пояснил, что они дают юридическую базу для оперативного обмена успешными наработками.
— Синхронизация законодательных усилий регионов и укрепление связей муниципалитетов, в том числе через экономические рычаги (развитие кооперации, совместные инвестиционные проекты и унификация нормативной базы), являются важнейшими драйверами развития, — подчеркнул глава облдумы.
В 2028 году Форум пройдет в Смоленской области.