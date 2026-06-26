Депутаты Воронежской облдумы поработали на Форуме регионов Беларуси и России

На пленарном заседании выступили и главы регионов и крупных городов. Председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев рассказал об экономическом и гуманитарном потенциале столицы Беларуси в интеграционных процессах, а губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился опытом реализации совместных проектов с республикой. Глава Минского облисполкома Алексей Кушнаренко осветил перспективы межрегионального сотрудничества своей области с российскими партнерами, а ростовский губернатор Юрий Слюсарь представил конкретные результаты кооперации с белорусскими коллегами.