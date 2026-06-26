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Дональд Трамп снова пригрозил Европе торговой войной в ответ на налоги

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова угрожает европейским странам торговой войной. Он пообещал жесткий ответ и пошлины в 100 процентов государствам, если они установят налог на цифровые услуги для американских компаний.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова угрожает европейским странам торговой войной. Он пообещал жесткий ответ и пошлины в 100 процентов государствам, если они установят налог на цифровые услуги для американских компаний.

— Некоторые из этих стран уже близки к тому, чтобы действительно ввести такой налог. Пусть это заявление послужит им уведомлением о том, что любая страна, которая введет такой налог, немедленно столкнется со 100-процентной пошлиной на все товары, поставляемые в Соединенные Штаты Америки, — написал глава Белого дома на своей странице в социальной сети Truth Social.

1 мая Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты вводят повышение пошлин на машины и грузовики из Европейского союза до 25 процентов. Он подчеркнул, что тарифом не будут облагаться автомобили, произведенные европейскими компаниями в США.

После этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев высказался, что введение США пошлин на импорт автомобилей и грузовиков из Европейского союза станет «смертельным ударом» для экономики объединения.

В апреле президент США подписал документ о введении 100-процентных пошлин на импорт запатентованных фармацевтических препаратов для компаний, не заключивших соглашение с Вашингтоном.

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