Дональд Трамп снова пригрозил Европе торговой войной в ответ на налоги

— Некоторые из этих стран уже близки к тому, чтобы действительно ввести такой налог. Пусть это заявление послужит им уведомлением о том, что любая страна, которая введет такой налог, немедленно столкнется со 100-процентной пошлиной на все товары, поставляемые в Соединенные Штаты Америки, — написал глава Белого дома на своей странице в социальной сети Truth Social.