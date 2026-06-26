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«Локомотив» выдал Костючик замуж и нашёл новую белоруску для усиления

Контракт с калининградским клубом подписала Евгения Тинникова.

Источник: Клопс.ru

Калининградский «Локомотив» подписал контракт с 17-летней доигровщицей белорусской сборной Евгенией Тинниковой. Об этом сообщили в пресс-службе клуба в пятницу, 26 июня.

Молодая и талантливая волейболистка в прошлом сезоне выступала за «Минчанку». Кстати, в игре против «Локо» в Калининграде Женя набрала 8 очков. А до этого несколько раз принимала участие в юношеском турнире «Локоволей», в составе своей национальной команды девушка становилась победительницей и бронзовым призёром, признавалась лучшей нападающей.

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