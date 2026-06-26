Bloomberg: Оман предупредил ЕС о возможном взимании платы за проход через Ормуз

Журналисты подчеркнули, что плату могут взимать за услуги, связанные с очисткой пролива и навигацией по нему. Кроме того, США, Европа и соседи султаната обеспокоены тем, что Оман и Иран могут создать систему взимания платы за проход через Ормузский пролив. При этом неясно, станут ли подобные сборы обязательными.