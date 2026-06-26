Bloomberg: Оман предупредил ЕС о возможном взимании платы за проход через Ормуз

Оман предупредил европейские государства о том, что проход судов через Ормузский пролив, возможно, будет сопровождаться взиманием сборов и возвращение к статус-кво до военного конфликта США и Израиля с Ираном невозможно. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
— Оман заявил европейским чиновникам, что в вопросе Ормузского пролива пути к довоенному статус-кво нет и проходящие через него суда, возможно, будут вынуждены платить некие сборы, — говорится в материале.
Журналисты подчеркнули, что плату могут взимать за услуги, связанные с очисткой пролива и навигацией по нему. Кроме того, США, Европа и соседи султаната обеспокоены тем, что Оман и Иран могут создать систему взимания платы за проход через Ормузский пролив. При этом неясно, станут ли подобные сборы обязательными.
По данным журналистов, Оман анализирует применяемые другими странами системы контроля над морскими проходами, в том числе над Малаккским проливом, где обязательная плата не предусмотрена, передает агентство.
22 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив полностью открыт для судоходства по итогам переговоров Вашингтона и Тегерана в Швейцарии.