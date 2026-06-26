Александр Усик отказался от всех чемпионских поясов ради одного прощального боя

Однако сейчас, на закате карьеры, Усик, судя по всему, решил не рисковать своим наследием в обязательных защитах, а выйти на прощальный бой, который принесет максимум зрительского интереса и финансового успеха. Ожидается, что его финальный оппонент будет объявлен в ближайшие недели, при этом имя Тайсона Фьюри для третьего боя уже не рассматривается, а вот реванш с Рико Верхувеном или даже бой с Фрэнсисом Нганну по правилам бокса остаются в числе возможных сценариев.