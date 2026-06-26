Александр Усик отказался от всех чемпионских поясов ради одного прощального боя

Украинский супертяжеловес Александр Усик официально объявил, что отказывается от всех своих титулов WBA, IBF и WBC. Однако вместо завершения карьеры боксер намекнул на громкий прощальный бой, который уже окрестили его «последним танцем» в профессиональном боксе.
Двукратный абсолютный чемпион мира Александр Усик встряхнул мир бокса, опубликовав в соцсетях видеообращение, в котором заявил, что все принадлежащие ему пояса в тяжелом весе вакантны. Это решение породило слухи о немедленном уходе из спорта, однако сам 39-летний украинец поспешил успокоить фанатов: «Я оставляю пояса, но не ухожу из спорта. У меня еще остался мой последний танец».
В своем обращении Усик подчеркнул, что это взвешенный шаг, который пойдет на пользу боксу. Освободив титулы, он дает возможность претендентам, идущим следом, разыграть их между собой, а также избавляет себя от обязательных защит, которые могли бы помешать организовать по-настоящему зрелищный финальный поединок.
«Это обдуманное решение, которое, я уверен, откроет передо мной новые возможности. Это не конец истории. Продолжение следует», — написал Усик в дополнение к видео.
Напомним, что это заявление прозвучало спустя всего несколько недель после крайне непростого боя Усика с голландским кикбоксером Рико Верхувеном в Египте. Тот поединок завершился досрочной победой украинца в 11-м раунде, но вызвал бурные споры в СМИ: многие эксперты и зрители посчитали, что Верхувен выглядел как минимум не хуже и заслуживал победы по очкам.
Именно этот скандальный бой, по слухам, и мог подтолкнуть команду Усика к решению освободить пояса. Вместо обязательного претендента от WBC, которым считается непобежденный Агит Кабайел, Усик теперь может выбрать более коммерчески выгодный реванш с Верхувеном или организовать супербой с кем-то из других звезд, не оглядываясь на требования федераций.
При этом Усик оставляет за собой право провести еще один выход на ринг — возможно, даже за пределами четверки главных организаций (WBA, WBO, IBF, WBC). На данный момент единственным обладателем пояса, не затронутого вакантацией, остается британец Даниэль Дюбуа, который владеет титулом WBO после победы над Фабио Уордли ранее в этом году.
Александр Усик — абсолютный рекордсмен современного бокса. Он является единственным в истории, кто стал абсолютным чемпионом мира сразу в двух весовых категориях (сперва в первом тяжелом весе, а затем и в супертяжелом). Его победа над Энтони Джошуа и две победы над Тайсоном Фьюри в 2024-м году навсегда вписали его имя в историю.
Однако сейчас, на закате карьеры, Усик, судя по всему, решил не рисковать своим наследием в обязательных защитах, а выйти на прощальный бой, который принесет максимум зрительского интереса и финансового успеха. Ожидается, что его финальный оппонент будет объявлен в ближайшие недели, при этом имя Тайсона Фьюри для третьего боя уже не рассматривается, а вот реванш с Рико Верхувеном или даже бой с Фрэнсисом Нганну по правилам бокса остаются в числе возможных сценариев.