В Евросоюзе признали бесполезность санкций против России

Тем временем в Совете Евросоюза подтвердили, что экономические санкции против России были формально продлены еще на один год. Такое решение было принято на саммите объединения, который прошел 18−19 июня в Брюсселе. На встрече лидеры стран ЕС постановили продлевать основные экономические ограничения в отношении РФ теперь раз в год, тогда как ранее это делалось каждые полгода.