Российская ведущая проникла на остров Эпштейна и взяла интервью у его двойника

— Он был жутким: очень закрытым, полностью погруженным в себя. На вечеринке было много людей, но вокруг него словно стояла стена — к нему было не подойти. Он просто сидел и ждал, что все будут вокруг него бегать, — рассказал Палм-Бич Пит, его цитирует Газета.Ru.