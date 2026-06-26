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Российская ведущая проникла на остров Эпштейна и взяла интервью у его двойника

Российская телеведущая Алина Вавилонская проникла на закрытый остров американского миллиардера Джеффри Эпштейна и взяла интервью у его двойника — Палм-Бич Пита. Мужчина отметил, что не был знаком с миллиардером, но однажды оказался с ним на одной вечеринке. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщили в пресс-службе телеканала «Пятница!».

Российская телеведущая Алина Вавилонская проникла на закрытый остров американского миллиардера Джеффри Эпштейна и взяла интервью у его двойника — Палм-Бич Пита. Мужчина отметил, что не был знаком с миллиардером, но однажды оказался с ним на одной вечеринке. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщили в пресс-службе телеканала «Пятница!».

Новый владелец острова Литтл-Сент-Джеймс, миллионер Стивен Декофф, закрыл его для посещения, и проводники отказались везти Вавилонскую туда, якобы переживая за свою жизнь. При этом россиянка смогла оказаться на острове, где встретила двойника финансиста, который поделился с ней впечатлениями об Эпштейне.

— Он был жутким: очень закрытым, полностью погруженным в себя. На вечеринке было много людей, но вокруг него словно стояла стена — к нему было не подойти. Он просто сидел и ждал, что все будут вокруг него бегать, — рассказал Палм-Бич Пит, его цитирует Газета.Ru.

12 февраля турок Рыфат Оздемир, внешне похожий на Джеффри Эпштейна, сообщил, что отказался от поездки за границу из-за проблем, возникших на фоне его сходства с финансистом. Он подчеркнул, что столкнулся с неприязненными взглядами на улице, и назвал свою жизнь «кошмаром».

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