Предельный возраст молодежи с 35 до 40 лет предложили увеличить в России

Предельный возраст людей, которые относятся к молодежи, нужно увеличить с 35 до 40 лет. Об этом в пятницу, 26 июня, заявил вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
— Я обосновываю это тем, что пенсионный возраст повысили. А молодежь стоит на месте. Считаю, вполне нормально, даже по сроку жизни за последние 100 лет продолжительность пошла резко вверх. Можно разные льготы давать по возрастам в 20−30 лет и в 40, — заявил Гриб в беседе с агентством РИА Новости.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица показывает впечатляющие результаты в сфере здравоохранения, благодаря чему средняя продолжительность жизни горожан достигла 80 лет. Он добавил, что город намерен и дальше развивать социальные услуги.
25 июня министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что главное отличие российской системы здравоохранения от систем других стран заключается в ее постоянной трансформации.
26 мая российский лидер Владимир Путин заявил, что американские компании не остановили поставки и продолжили обслуживать медицинское оборудование в России.