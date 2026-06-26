Предельный возраст молодежи с 35 до 40 лет предложили увеличить в России

— Я обосновываю это тем, что пенсионный возраст повысили. А молодежь стоит на месте. Считаю, вполне нормально, даже по сроку жизни за последние 100 лет продолжительность пошла резко вверх. Можно разные льготы давать по возрастам в 20−30 лет и в 40, — заявил Гриб в беседе с агентством РИА Новости.