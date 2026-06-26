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Жара в Брюсселе: фон дер Ляйен работает в прохладе, сотрудники — в духоте

В штаб‑квартире Еврокомиссии в Брюсселе в пятницу отключили кондиционеры из‑за аномальной жары.

В штаб‑квартире Еврокомиссии в Брюсселе в пятницу отключили кондиционеры из‑за аномальной жары. Об этом информирует Politico. Ограничения коснулись этажей с первого по седьмой, однако кабинеты руководства, включая офис главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, остались с работающей системой охлаждения.

Сотрудникам направили уведомление о вынужденном отключении до конца дня. При этом фон дер Ляйен работает на 13‑м уровне, а большинство комиссаров — на восьмом и выше. Такая разница в условиях вызвала резкое недовольство персонала и сравнения происходящего с «феодализмом».

В Бельгии в этот день был побит температурный рекорд для 25 июня: воздух прогрелся до 34,2 градуса, превысив максимум 1976 года. Жара держится несколько дней подряд.

Дополнительно Politico отмечает, что часть сотрудников пожаловалась на невозможность полноценно работать в условиях духоты, а профсоюзные представители потребовали от руководства объяснений и пересмотра подхода к распределению климатического оборудования в здании.

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