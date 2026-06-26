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СК задержал начальника управления Минпромторга Валентина Цупруна

Минпромторг оказывает содействие следственным органам после задержания Валентина Цупруна.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Следственного комитета РФ задержали начальника управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга Валентина Цупруна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Сегодня был задержан Валентин Цупрун — начальник управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России», — говорится в сообщении.

В Минпромторге уточнили, что ведомство оказывает активное содействие следственным органам. Как сообщает издание РБК со ссылкой на собственные источники, Цупрун был задержан по подозрению в коррупции.

Ранее KP.RU сообщал, что в Самаре суд пересмотрел приговор бывшему министру транспорта Самарской области Ивану Пивкину. В 2024 году он был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий.