СК задержал начальника управления Минпромторга Валентина Цупруна

Сотрудники Следственного комитета РФ задержали начальника управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга Валентина Цупруна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Сегодня был задержан Валентин Цупрун — начальник управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России», — говорится в сообщении.
В Минпромторге уточнили, что ведомство оказывает активное содействие следственным органам. Как сообщает издание РБК со ссылкой на собственные источники, Цупрун был задержан по подозрению в коррупции.
Ранее KP.RU сообщал, что в Самаре суд пересмотрел приговор бывшему министру транспорта Самарской области Ивану Пивкину. В 2024 году он был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий.