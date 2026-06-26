ВС РФ поразили используемый ВСУ логистический центр в Запорожье

ВС РФ уничтожили склад ВСУ на окраине Запорожья. Видео © Минобороны РФ.
Удар пришёлся по складу, через который осуществлялась доставка боеприпасов и снаряжения для украинских формирований. Объективный контроль зафиксировал успешное уничтожение логистического центра.
Ранее российские военные за сутки нанесли пять ударов дронами «Герань» по железнодорожным локомотивам ВСУ в Запорожской и Харьковской областях. В Минобороны уточнили, что атакам подверглись два состава под мостом в Запорожье и ещё три на перегоне между Малиновкой и Лозовой.
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