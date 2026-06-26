На Камчатке экстремалы спустились в кратер вулкана Горелый на сапбордах

Ранее на другом конце света едва не случилась трагедия с российским туристом. Блогер отправился покорять вулканы Гватемалы, но сбился с тропы и блуждал без еды и воды несколько часов. Спасатели нашли его в истощённом состоянии с кровотечением из носа. В итоге экстремал выжил, но добирался до Москвы почти трое суток. Его рейс экстренно сажали в Доминикане, а стыковочные борта задерживались.