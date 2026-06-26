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На Камчатке экстремалы спустились в кратер вулкана Горелый на сапбордах

Любители экстремального спорта нашли необычный способ развлечься на Камчатке. Они использовали сапборды не для плавания, а в качестве импровизированных санок. Группа спортсменов организовала скоростной спуск по заснеженному склону кратера вулкана Горелый. Обошлось без происшествий — никто не пострадал.

Источник: Life.ru

Спуск на сапах в кратер вулкана Горелый. видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ruslan.zakamchatim.

Обычно в июне в кратере Горелого уже появляется бирюзовое озеро, по которому отдыхающие плавают на сапах, но в этом году вулкан только-только начинает освобождаться от сугробов и льда. Поэтому снежный покров позволил устроить такой нестандартный заезд.

Горелый — один из самых популярных вулканов на Камчатке. Его высота составляет около 1829 метров, а в кратере действительно находится живописное озеро, которое привлекает туристов в теплое время года.

Ранее на другом конце света едва не случилась трагедия с российским туристом. Блогер отправился покорять вулканы Гватемалы, но сбился с тропы и блуждал без еды и воды несколько часов. Спасатели нашли его в истощённом состоянии с кровотечением из носа. В итоге экстремал выжил, но добирался до Москвы почти трое суток. Его рейс экстренно сажали в Доминикане, а стыковочные борта задерживались.

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