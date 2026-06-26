На Камчатке экстремалы спустились в кратер вулкана Горелый на сапбордах

Спуск на сапах в кратер вулкана Горелый. видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ruslan.zakamchatim.
Обычно в июне в кратере Горелого уже появляется бирюзовое озеро, по которому отдыхающие плавают на сапах, но в этом году вулкан только-только начинает освобождаться от сугробов и льда. Поэтому снежный покров позволил устроить такой нестандартный заезд.
Горелый — один из самых популярных вулканов на Камчатке. Его высота составляет около 1829 метров, а в кратере действительно находится живописное озеро, которое привлекает туристов в теплое время года.
Ранее на другом конце света едва не случилась трагедия с российским туристом. Блогер отправился покорять вулканы Гватемалы, но сбился с тропы и блуждал без еды и воды несколько часов. Спасатели нашли его в истощённом состоянии с кровотечением из носа. В итоге экстремал выжил, но добирался до Москвы почти трое суток. Его рейс экстренно сажали в Доминикане, а стыковочные борта задерживались.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.