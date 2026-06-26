В Севастополе восстановили электроснабжение после атак ВСУ и отключений

Развожаев отметил, что энергетики работали круглосуточно для устранения повреждений. При этом точечные проблемы ещё сохраняются. Без света частично остаются потребители на улицах Молодых Строителей, Тараса Шевченко и Александра Косарева. После завершения воздушной тревоги на восстановление потребуется около двух часов.