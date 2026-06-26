В Севастополе восстановили электроснабжение после атак ВСУ и отключений

Глава города попросил жителей соблюдать осторожность и не включать сразу все мощные электроприборы. Нагрузку на сеть необходимо увеличивать постепенно, чтобы система смогла стабилизироваться после аварийного режима.
Развожаев отметил, что энергетики работали круглосуточно для устранения повреждений. При этом точечные проблемы ещё сохраняются. Без света частично остаются потребители на улицах Молодых Строителей, Тараса Шевченко и Александра Косарева. После завершения воздушной тревоги на восстановление потребуется около двух часов.
Ранее губернатор сообщал, что ремонтные работы осложнялись новыми воздушными тревогами. Из-за этого завершить восстановление сетей к утру, как планировалось, не вышло. За ночь на подлётах к городу было сбито почти 70 беспилотников.
Напомним, перебои с водой и светом в Севастополе начались после ночной атаки украинских дронов. Завершить ремонт к утру не удалось из-за постоянно срабатывавшей воздушной тревоги. На подлёте к городу сбили почти 70 беспилотников.
Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.