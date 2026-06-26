Новости Калининграда: закрытие «Виктории», экстремальная жара и судьба электробуса

Обзор основных событий дня — в дайджесте новостей и публикаций «Нового Калининграда» за пятницу, 26 июня.
Главные события дня:
МЧС предупредило жителей Калининградской области об аномальной жаре до +37°С.
Региональное управление МЧС России предупредило об аномально жаркой погоде в Калининградской области в предстоящие выходные. Температура воздуха 27−29 июня может достигнуть +35…+37 градусов. Доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения БФУ им. И. Канта, доктор медицинских наук Андрей Тарасов рассказал, кому стоит быть особенно осторожными и какие простые меры помогут избежать перегрева.
Дело экс-главы калининградского филиала «Почты России» о растрате направили в суд.
Прокуратура Центрального района Калининграда направила в суд уголовное дело бывшего руководителя регионального управления почтовой связи Сергея Аронова, обвиняемого в растрате и превышении должностных полномочий.
По версии следствия, с января 2021 года по декабрь 2022 года обвиняемый незаконно перечислял заработную плату заместителю директора УФПС Калининградской области, которая, как считает следствие, без уважительных причин отсутствовала на рабочем месте. Таким образом, по данным прокуратуры, он растратил вверенные ему денежные средства на сумму свыше 640 тыс. рублей. Кроме того, за счет средств профсоюзной организации работников УФПС Калининградской области обвиняемый приобрел абонементы в премиальный спортивный клуб для лиц, не являвшихся членами профсоюза, на общую сумму 400 тыс. рублей.
Минздрав опроверг сообщения о смерти новорожденного в Калининградском перинатальном центре.
Министерство здравоохранения Калининградской области опровергло информацию о смерти новорожденного в региональном Перинатальном центре, ранее распространенную в интернете. В ведомстве заявили, что ребенок жив и продолжает лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии.
Ранее в сети появились публикации, в которых сообщалось о двух случаях, якобы произошедших в Перинатальном центре. В первом случае утверждалось, что после родов пациентке была неправильно оказана медицинская помощь, что впоследствии привело к осложнениям. Во втором говорилось о смерти доношенного ребенка, родившегося 12 июня.
Власти Калининграда отказались от включения электробуса в маршрутную сеть.
Власти Калининграда решили отказаться от включения электробуса в маршрутную сеть города. Об этом «Новому Калининграду сообщил председатель дорожно-транспортного комитета администрации Антон Романов. По его словам, электробус “Синара”, который тестировали в Калининграде, “отвечает всем современным требованиям для предоставления комфортной услуги по транспортному обеспечению населения”.
«Для этого необходимо пересмотреть маршруты. Возможно, в дальнейшем с учетом развития инфраструктуры будет возможность использовать данный подвижной состав. На текущий момент поднимать этот вопрос рано», — сообщил Романов.
Шибаев: памятник участникам СВО в Пионерском планируют установить до конца года.
Власти Пионерского муниципального округа рассчитывают установить памятник участникам специальной военной операции до конца 2026 года. Мемориал планируется разместить слева от братской могилы советских воинов, где сейчас находятся флаги и газонная композиция. Для этого потребуется реконструкция существующего мемориального пространства. Как уточнил глава администрации округа Леонид Шибаев, сейчас скульптор оформляет авторские права на проект. После завершения юридических процедур начнется изготовление памятника, которое, по оценке Шибаева, займет около четырех месяцев.
Власти опубликовали программу первого фестиваля «Янтарные паруса» в Калининграде.
Правительство Калининградской области опубликовало программу первого фестиваля «Янтарные паруса» (0+), который пройдет в субботу, 27 июня, в акватории реки Преголи. Мероприятие, посвященное выпускникам школ 2026 года, будет также приурочено к 80-летию образования Калининградской области.
Публикации «Нового Калининграда».
Очереди и пустые полки: «Виктория» на Острове закрывается на реконструкцию.
Супермаркет «Виктория» на Солнечном бульваре, 1, который местным жителям больше известен под названием «Виктория на Острове», готовится к закрытию на реконструкцию.
В магазине проходит распродажа остатков товаров. По словам очевидцев, утром у входа собрались большие очереди, а в торговом зале возникла давка. К вечеру большая часть полок уже опустела, однако у касс по-прежнему сохранялись очереди из покупателей, пришедших воспользоваться скидками.
По пять бюллетеней в руки: как будут проходить выборы — 2026 в Калининградской области.
С 18 по 20 сентября в Калининградской области, как и по всей России, будут проходить выборы. Жителям региона предстоит проголосовать за новый состав депутатов Госдумы, Заксобрания, а в ряде муниципалитетов еще и определить состав окружных советов. Об особенностях предстоящей избирательной кампании журналистам рассказала председатель избирательной комиссии Калининградской области Инесса Винярская.
Гостиницы Янтарного: обзор самых дорогих номеров.
Глядя на прогноз погоды на ближайшие выходные, как никогда хочется поселиться в самой непосредственной близости от водоёма и посвятить время неспешному отдыху. Такую возможность гостям готов предоставить Янтарный. «Новый Калининград» традиционно интересуют самые дорогие варианты размещения. За 18−40 тысяч рублей в сутки можно смотреть на море из окна и дойти до него за минуту, переждать жару в чане и даже посетить янтарную комнату. Подробности — в нашем обзоре.
Обзор подготовила Никонорова Виктория. Фото: Юлия Власова, Карина Захарийчук / Новый Калининград.