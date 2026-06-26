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Разведка Швейцарии заявила о превосходстве ВС РФ на фронте на Украине

Россия превосходит Украину по количеству техники и личного состава, что оказывает влияние на ситуацию на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Об этом говорится в докладе разведки Швейцарии.

Россия превосходит Украину по количеству техники и личного состава, что оказывает влияние на ситуацию на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Об этом говорится в докладе разведки Швейцарии.

— Украина по-прежнему нуждается в поддержке из-за рубежа — прежде всего в финансировании, средствах ПВО, артиллерии и дальнобойном вооружении, а также в разведданных. Однако в последнее время объемы этой поддержки сократились, — говорится в докладе на сайте.

В службе также указали, что ВС РФ продолжают набирать достаточное количество солдат для восполнения потерь, а также для формирования новых боевых подразделений.

26 июня военный корреспондент Андрей Руденко заявил, что Украина использует свой последний козырь. Он призвал россиян набраться терпения, поскольку, по его словам, «скоро будет ярко».

Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Украина и США обсуждают заморозку боевых действий по линии фронта. По данным издания, контакты между американской и украинской сторонами продолжаются на ежедневной основе.

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