Разведка Швейцарии заявила о превосходстве ВС РФ на фронте на Украине

— Украина по-прежнему нуждается в поддержке из-за рубежа — прежде всего в финансировании, средствах ПВО, артиллерии и дальнобойном вооружении, а также в разведданных. Однако в последнее время объемы этой поддержки сократились, — говорится в докладе на сайте.