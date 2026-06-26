В Ростовской области покупательница подала в суд на парфюмерный бутик

Женщина купила в магазине духи стоимостью 5 000 рублей, но чек ей не выдали из-за сломанного платежного терминала. А когда покупательница начала пользоваться парфюмерией, у нее появились головокружение, тошнота и проблемы со зрением. Она видела предметы размыто, не могла читать и писать.