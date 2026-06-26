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В Ростовской области покупательница подала в суд на парфюмерный бутик

После использования новых духов у жительницы Дона появились головокружение, тошнота и проблемы со зрением.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области женщина предъявила иск о возмещении вреда к владельцу парфюмерного бутика. Об этом сообщается в соцсетях Азовского городского суда.

Женщина купила в магазине духи стоимостью 5 000 рублей, но чек ей не выдали из-за сломанного платежного терминала. А когда покупательница начала пользоваться парфюмерией, у нее появились головокружение, тошнота и проблемы со зрением. Она видела предметы размыто, не могла читать и писать.

Женщина обратилась к продавцу с претензией, в которой просила вернуть стоимость духов, оценить причиненный ее здоровью вред и предоставить сертификаты качества товара. Однако, ответа на претензию не последовало.

Тогда покупательница обратилась в Азовский городской суд с иском к индивидуальному предпринимателю о компенсации морального вреда и ущерба, причиненного здоровью в размере 300 000 рублей.

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