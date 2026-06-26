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В ЕС признали, что санкции против России не имеют юридической силы

Специальный представитель Евросоюза (ЕС) по санкциям Дэвид О’Салливан признал, что европейские санкции против России не имеют обязательной юридической силы, а с моральной точки зрения их якобы оправдывает поддержка партнеров. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщили украинские СМИ.

Специальный представитель Евросоюза (ЕС) по санкциям Дэвид О’Салливан признал, что европейские санкции против России не имеют обязательной юридической силы, а с моральной точки зрения их якобы оправдывает поддержка партнеров. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщили украинские СМИ.

— Поскольку санкции не имеют мандата ООН (Организации Объединенных Наций — прим. «ВМ»), следовательно, обязательной юридической силы, согласно международному праву, они также не имеют, «моральная и экономическая сила санкций исходит от той широкой коалиции, которая у нас есть», — передает РИА Новости.

17 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на саммите стран «Большой семерки» (G7) участницы организации договорились усилить давление на Россию, в том числе с помощью санкционных ограничений. Также он отметил намерение стран G7 бороться с так называемым теневым флотом России.

В тот же день министр иностранных дел Болгарии Велислава Петрова подчеркнула, что София не поддерживает ряд готовящихся санкций ЕС против России, в частности ограничений в отношении патриарха Кирилла и российской энергетики. Она объяснила, что санкции против патриарха станут поводом говорить о вмешательстве Европы в церковные дела.

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