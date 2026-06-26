В ЕС признали, что санкции против России не имеют юридической силы

В тот же день министр иностранных дел Болгарии Велислава Петрова подчеркнула, что София не поддерживает ряд готовящихся санкций ЕС против России, в частности ограничений в отношении патриарха Кирилла и российской энергетики. Она объяснила, что санкции против патриарха станут поводом говорить о вмешательстве Европы в церковные дела.