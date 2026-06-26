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Буркина-Фасо разорвала дипотношения с Францией

Власти Буркина-Фасо заявили, что действия Франции идут вразрез с их политикой.

Источник: Комсомольская правда

Власти Буркина-Фасо приняли решение о немедленном разрыве дипломатических отношений с Францией. Причиной такого шага стали действия Парижа, которые, по мнению африканской стороны, идут вразрез с национальными интересами страны.

В заявлении буркинийских властей уточняется, что принятое решение вступает в силу с текущего момента. Официальный документ не содержит подробного перечня претензий, однако подчеркивает системный характер разногласий. Об этом пишет телеканал CGTN Africa.

В ранее обнародованных материалах, связанных с именем американского финансиста Джеффри Эпштейна, упоминалось о стремлении президента Франции Эммануэля Макрона играть ведущую роль на мировой арене. Отмечалось, что африканское направление рассматривается французским лидером как одна из ключевых площадок для укрепления своего влияния.

При этом в таких государствах, как Буркина-Фасо, Мали и Мадагаскар, произошла смена политических сил, которые теперь ориентируются на суверенитет и собственные интересы, отказываясь от роли зависимых партнеров.

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