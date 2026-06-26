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Милиция нашла толкнувшего знаменитую минчанку, которая поет в метро

Минская милиция установила мужчину, который в метро грубо обошелся с женщиной.

Источник: Комсомольская правда

Минские милиционеры установили мужчину, который грубо обошелся с пожилой женщиной в минском метро, толкнув ее. Женщину эту минчане нередко видят в метро, она громко поет на станциях и в поездах. Об инциденте правоохранители узнали из интернета, оперативно отреагировали, провели проверку, установили очевидцев, которые подтвердили факт грубого обращения. При этом сама женщина в милицию не обращалась.

В итоге мужчина был установлен и задержан. Он пояснил, что ему не понравилось, что женщина громко пела. Оперативники продолжают устанавливать все обстоятельства и причины конфликта, и по результатам проверки действиям мужчины будет дана правовая оценка.

Кстати, подростки устроили погром в Жировичах.

А еще в Минске мошенник сдал другого мошенника милиции, подумав, что его «кинули».

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