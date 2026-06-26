Милиция нашла толкнувшего знаменитую минчанку, которая поет в метро

Минские милиционеры установили мужчину, который грубо обошелся с пожилой женщиной в минском метро, толкнув ее. Женщину эту минчане нередко видят в метро, она громко поет на станциях и в поездах. Об инциденте правоохранители узнали из интернета, оперативно отреагировали, провели проверку, установили очевидцев, которые подтвердили факт грубого обращения. При этом сама женщина в милицию не обращалась.