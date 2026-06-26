Пожилой жительнице Британии пришлось доказывать соцслужбам, что она не умерла

При этом женщина все это время не могла купить еду и бензин, ей помогали друзья. В Департаменте труда и пенсий принесли извинения и заверили, что все выплаты восстановлены. В свою очередь муниципальный совет пообещал приостановить налоговые требования на жилье до полного выяснения обстоятельств.