Пожилой жительнице Британии пришлось доказывать соцслужбам, что она не умерла

В Великобритании 74-летняя пенсионерка из Айбстока Барбара Скедд узнала о собственной смерти из официального письма муниципального совета. При этом письмо о корректировке налоговых платежей на дом женщины было адресовано ее юристам. Об этом сообщает BBC News.
После этого все социальные выплаты пожилой британки, включая пенсию и пенсионный кредит, были заморожены. Барбаре Скедд пришлось лично опровергать информацию о своей смерти — инспектор даже посещал ее для проверки.
При этом женщина все это время не могла купить еду и бензин, ей помогали друзья. В Департаменте труда и пенсий принесли извинения и заверили, что все выплаты восстановлены. В свою очередь муниципальный совет пообещал приостановить налоговые требования на жилье до полного выяснения обстоятельств.
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