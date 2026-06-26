Эксперт Якубович объяснил разницу между здоровой конкуренцией и завистью

Так называемая «белая зависть» на самом деле ближе к конкуренции и амбициям, чем к зависти в привычном смысле, рассказал RuNews24.ru эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.
По его словам, зависть может развиваться по двум сценариям. В конструктивном варианте человек видит чужой успех и воспринимает его как стимул для собственного роста. В деструктивном — начинает злиться, обесценивать себя или желать, чтобы другой лишился достигнутого.
Якубович отметил, что настоящая разница заключается в фокусе внимания. Зависть заставляет человека смотреть на чужое, а конкуренция — на собственные возможности и способы стать лучше.
Эксперт привел пример с богатыми блогерами и их роскошной жизнью. Если человек, увидев чужой успех, думает о том, что ему нужно больше работать и развиваться, это конструктивная конкуренция. Если же он приходит к выводу, что все бессмысленно и у него никогда ничего не получится, речь уже идет о разрушительной зависти.
По словам Якубовича, соцсети усилили проблему, потому что люди все чаще сравнивают себя не с близким окружением, а с миллионерами и знаменитостями. Из-за огромного разрыва такие сравнения могут не мотивировать, а подавлять.
Эксперт считает, что главный ориентир — действие. Если сравнение с другим человеком подталкивает к развитию, оно может быть полезным. Если же оно вызывает только злость, бессилие и снижение самооценки, такая зависть становится якорем.
Чтобы не попасть в эту ловушку, Якубович советует сравнивать себя не с блогерами и чужими достижениями, а с собой прежним. Именно такой подход помогает превратить амбиции в двигатель, а не в источник разрушительных переживаний.