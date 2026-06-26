Эксперт Якубович объяснил разницу между здоровой конкуренцией и завистью

Эксперт привел пример с богатыми блогерами и их роскошной жизнью. Если человек, увидев чужой успех, думает о том, что ему нужно больше работать и развиваться, это конструктивная конкуренция. Если же он приходит к выводу, что все бессмысленно и у него никогда ничего не получится, речь уже идет о разрушительной зависти.