В России утвердили список рекрутеров по набору иностранных студентов

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Первый перечень рекрутинговых агентств по набору иностранных студентов утвержден в России, в него вошла 391 организация, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.
«В Минобрнауки России состоялось заседание межведомственной рабочей группы по созданию реестра рекрутинговых агентств. По итогам встречи утвержден первый перечень, включающий 391 организацию», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в списке представлены юридические лица, имеющие договоры с российскими университетами и научными организациями. Ранжирование агентств осуществлялось на основе таких критериев, как юридический статус, опыт работы, прозрачность деятельности, репутация и безопасность.
«Перечень носит информационный характер: он не устанавливает ограничений на взаимодействие с организациями, но служит источником дополнительной информации для оценки рисков. Если университет видит агентство в нижней части перечня, это повод серьезно задуматься и, возможно, провести ревизию отношений», — приводятся в сообщении слова замглавы Минобрнауки РФ, руководителя межведомственной рабочей группы Константина Могилевского.
В ведомстве добавили, что перечень будет направлен во все образовательные и научные организации, а также опубликован на информационных ресурсах министерства. Данные будут обновляться ежегодно.
Отмечается, что в настоящее время в российских университетах на всех уровнях высшего образования обучается более 422 тысяч иностранных граждан из 182 стран.
Реестр сформирован в рамках федерального проекта «Россия в мире» национального проекта «Молодежь и дети».