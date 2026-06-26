В России утвердили список рекрутеров по набору иностранных студентов

«Перечень носит информационный характер: он не устанавливает ограничений на взаимодействие с организациями, но служит источником дополнительной информации для оценки рисков. Если университет видит агентство в нижней части перечня, это повод серьезно задуматься и, возможно, провести ревизию отношений», — приводятся в сообщении слова замглавы Минобрнауки РФ, руководителя межведомственной рабочей группы Константина Могилевского.