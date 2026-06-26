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В России утвердили список рекрутеров по набору иностранных студентов

В РФ утвердили список рекрутинговых агентств по набору иностранных студентов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Первый перечень рекрутинговых агентств по набору иностранных студентов утвержден в России, в него вошла 391 организация, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.

«В Минобрнауки России состоялось заседание межведомственной рабочей группы по созданию реестра рекрутинговых агентств. По итогам встречи утвержден первый перечень, включающий 391 организацию», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в списке представлены юридические лица, имеющие договоры с российскими университетами и научными организациями. Ранжирование агентств осуществлялось на основе таких критериев, как юридический статус, опыт работы, прозрачность деятельности, репутация и безопасность.

«Перечень носит информационный характер: он не устанавливает ограничений на взаимодействие с организациями, но служит источником дополнительной информации для оценки рисков. Если университет видит агентство в нижней части перечня, это повод серьезно задуматься и, возможно, провести ревизию отношений», — приводятся в сообщении слова замглавы Минобрнауки РФ, руководителя межведомственной рабочей группы Константина Могилевского.

В ведомстве добавили, что перечень будет направлен во все образовательные и научные организации, а также опубликован на информационных ресурсах министерства. Данные будут обновляться ежегодно.

Отмечается, что в настоящее время в российских университетах на всех уровнях высшего образования обучается более 422 тысяч иностранных граждан из 182 стран.

Реестр сформирован в рамках федерального проекта «Россия в мире» национального проекта «Молодежь и дети».