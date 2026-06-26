Волгоградке пришлось добиваться соцвыплат из-за огромных якобы «проездных»

Трое детей, имеющих право на поддержку государство, находятся под опекой женщины с 2022 года. В августе 2025 года она, по традиции, обратилась в Пенсионный фонд с заявлением на получение пособий через Госуслуги. Однако в выплатах ей отказали, так как среднедушевой доход в семье женщины превышал 200 тысяч рублей в месяц на каждого члена семьи. Раиса подавала заявления еще несколько раз и ей неизменно отказывали.