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Волгоградке пришлось добиваться соцвыплат из-за огромных якобы «проездных»

Женщине несколько раз отказывали в ежемесячных выплатах на троих опекаемых детей, так как по данным администрации Новоаннинского района ей перечисляли миллионы рублей за компенсацию проезда.

Жительнице Новоаннинского района пришлось в суде доказывать право на получение ежемесячных выплат на детей, которые находятся у нее под опекой, из-за ошибки в информации от разных ведомств. Подробности дела озвучили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Трое детей, имеющих право на поддержку государство, находятся под опекой женщины с 2022 года. В августе 2025 года она, по традиции, обратилась в Пенсионный фонд с заявлением на получение пособий через Госуслуги. Однако в выплатах ей отказали, так как среднедушевой доход в семье женщины превышал 200 тысяч рублей в месяц на каждого члена семьи. Раиса подавала заявления еще несколько раз и ей неизменно отказывали.

Впоследствии оказалось, что в отделении Пенсионного фонда при подсчете дохода семьи учитывали данные от разных ведомств, в том числе и Новоаннинской районной администрации, по информации которой Раисе ежегодно компенсировали стоимость проезда на общественном транспорте на суммы от четырех до шести миллионов рублей. В то время как в реальности таких сумм женщина никогда не видела, а размер компенсации составлял 3 755 рублей за год.

В связи с этим суд обязал отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Волгоградской области выплатить истцу ежемесячное пособие.

Ранее также в суде право на получение положенной выплаты из-за гибели отца-участника спецоперации пришлось доказывать жительнице города-героя.

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