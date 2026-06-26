Москвичам показали «Янтарную корону России» прямиком из Калининграда

Сегодня в Москве торжественно представили выставку «Янтарная корона России», посвященную 80-летию Калининградской области. Проект организовали Калининградский областной историко-художественный музей и Государственный центральный музей современной истории России.
Вернисаж открыли директор ГЦМСИР Ирина Великанова, директор КОИХМ Екатерина Манюк, замруководителя представительства Калининградской области в Москве Виктория Родина, депутат Госдумы Марина Оргеева и директор Российского государственного архива новейшей истории Игорь Пермяков.
Экспозиция стала своеобразным путешествием по самому западному региону России. В нее вошли более 130 экспонатов, которые рассказывают об истории, культуре и развитии нашего региона. Первые посетители увидели архивные документы, редкие фотографии, фронтовые рисунки, картины, боевые награды, изделия из янтаря, предметы быта первых переселенцев и другие поистине уникальные экспонаты.
Отдельное внимание организаторы уделили становлению Янтарного края после Великой Отечественной войны, а также роли области как исторического «перекрестка культур».