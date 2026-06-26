Москвичам показали «Янтарную корону России» прямиком из Калининграда

Экспозиция стала своеобразным путешествием по самому западному региону России. В нее вошли более 130 экспонатов, которые рассказывают об истории, культуре и развитии нашего региона. Первые посетители увидели архивные документы, редкие фотографии, фронтовые рисунки, картины, боевые награды, изделия из янтаря, предметы быта первых переселенцев и другие поистине уникальные экспонаты.