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Москвичам показали «Янтарную корону России» прямиком из Калининграда

Сегодня в Москве торжественно представили выставку «Янтарная корона России», посвященную 80-летию Калининградской области. Проект организовали Калининградский областной историко-художественный музей и Государственный центральный музей современной истории России.

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Сегодня в Москве торжественно представили выставку «Янтарная корона России», посвященную 80-летию Калининградской области. Проект организовали Калининградский областной историко-художественный музей и Государственный центральный музей современной истории России.

Вернисаж открыли директор ГЦМСИР Ирина Великанова, директор КОИХМ Екатерина Манюк, замруководителя представительства Калининградской области в Москве Виктория Родина, депутат Госдумы Марина Оргеева и директор Российского государственного архива новейшей истории Игорь Пермяков.

Экспозиция стала своеобразным путешествием по самому западному региону России. В нее вошли более 130 экспонатов, которые рассказывают об истории, культуре и развитии нашего региона. Первые посетители увидели архивные документы, редкие фотографии, фронтовые рисунки, картины, боевые награды, изделия из янтаря, предметы быта первых переселенцев и другие поистине уникальные экспонаты.

Отдельное внимание организаторы уделили становлению Янтарного края после Великой Отечественной войны, а также роли области как исторического «перекрестка культур».

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