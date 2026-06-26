Минпромторг подтвердил задержание начальника управления Цупруна

Министерство промышленности и торговли России подтвердило задержание начальника управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения ведомства Валентина Цупруна. Министерство оказывает содействие следствию. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщили в пресс-службе Минпромторга.
— Следственным комитетом России сегодня был задержан Валентин Цупрун — начальник управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России. В этой связи ведомство оказывает активное содействие следственным органам, — говорится в сообщении.
Представители Минпромторга России подчеркнули свою политику нулевой терпимости к таким правонарушениям, — передает ТАСС.
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