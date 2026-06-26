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Минпромторг подтвердил задержание начальника управления Цупруна

Министерство промышленности и торговли России подтвердило задержание начальника управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения ведомства Валентина Цупруна. Министерство оказывает содействие следствию. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Министерство промышленности и торговли России подтвердило задержание начальника управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения ведомства Валентина Цупруна. Министерство оказывает содействие следствию. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

— Следственным комитетом России сегодня был задержан Валентин Цупрун — начальник управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России. В этой связи ведомство оказывает активное содействие следственным органам, — говорится в сообщении.

Представители Минпромторга России подчеркнули свою политику нулевой терпимости к таким правонарушениям, — передает ТАСС.

В мае 2025 года под следствие попал министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров. Его задержали по подозрению в превышении полномочий. Что известно о деле чиновника — в материале «Вечерней Москвы».

26 мая правоохранители задержали бывшего заместителя губернатора Вологодской области Ивана Иноземцева по подозрению в причастности к так называемому похоронному делу. По словам главы региона, подозреваемого уволили с работы в ноябре 2025 года.