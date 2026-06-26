Москвичка узнала об измене молодого человека по видео с электросамокатом

Жительница Москвы узнала об измене своего молодого человека благодаря сообщению о нарушении правил использования арендного электросамоката. Девушка обнаружила видео, автор которого снял нарушающих правила самокатчиков. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».
На опубликованных в Сети кадрах она увидела своего возлюбленного, который ехал на одном самокате с другой девушкой. Таким образом она и узнала об измене.
— Понимаю, что это мой парень. Потом понимаю, что девушка на самокате — это вообще не я, и мы вообще, если что, вдвоем никогда не катались, — приводят слова москвички в публикации.
Другая жительница Москвы за два месяца добилась начисления штрафов для более чем сотни нарушителей на электросамокатах на сумму свыше восьми миллионов рублей. После ее заявок пользователей штрафовали и блокировали.
Неизвестные выбросили десятки самокатов кикшеринга в водоем на юге столицы. Личности правонарушителей удалось установить. На них написано заявление в правоохранительные органы.