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Миграционный скачок: в Финляндию массово едут украинцы и жители Азии

Финляндия фиксирует резкое изменение миграционных потоков: основными источниками притока населения стали Украина и страны Азии.

Финляндия фиксирует резкое изменение миграционных потоков: основными источниками притока населения стали Украина и страны Азии. Об этом сообщает финское статистическое управление.

По информации издания Yle, в 2026 году лидерами по числу прибывших стали граждане Украины, Филиппин и Индии. Старший актуарий ведомства Маркус Рапо отметил, что ещё в 2019 году основную часть мигрантов составляли жители России, Эстонии и Ирака. Однако после 2022 года поток украинцев резко вырос благодаря механизму временной защиты ЕС, который даёт право на работу и социальные выплаты. Только за первые пять месяцев текущего года в страну въехали почти 16,2 тысячи иностранцев, из них 2,4 тысячи — украинцы.

Высоким остаётся и приток из азиатских государств. В 2019 году за период с января по май в Финляндию прибыли около 3,5 тысячи выходцев из региона. В аналогичные периоды 2024 и 2025 годов показатель вырос до 7,9 тысячи. В 2026 году зафиксировано 6,7 тысячи мигрантов, большинство из которых приехали из Филиппин, Индии и Бангладеш. При этом иммиграция из России практически прекратилась после закрытия финских границ в 2023 году.

В 2026 году население Финляндии начало сокращаться: смертность превысила рождаемость, а миграционный прирост замедлился. Местные жители чаще всего уезжают в Швецию, Испанию, Германию и США. Отток в Эстонию специалисты объясняют автоматическим обновлением данных между странами, что отражается в статистике как миграция.

Финские аналитики отмечают, что рост миграции из Азии связан с активным привлечением рабочей силы в сферу ухода, медицину и сервис, где сохраняется дефицит кадров.

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