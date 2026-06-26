Миграционный скачок: в Финляндию массово едут украинцы и жители Азии

Высоким остаётся и приток из азиатских государств. В 2019 году за период с января по май в Финляндию прибыли около 3,5 тысячи выходцев из региона. В аналогичные периоды 2024 и 2025 годов показатель вырос до 7,9 тысячи. В 2026 году зафиксировано 6,7 тысячи мигрантов, большинство из которых приехали из Филиппин, Индии и Бангладеш. При этом иммиграция из России практически прекратилась после закрытия финских границ в 2023 году.