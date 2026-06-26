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В Крыму продолжается выезд детей из трех лагерей

Минпросвещения: в Крыму продолжается выезд детей из лагерей загородного типа.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Продолжается выезд детей из трех крымских лагерей загородного типа, он идет как самостоятельно с родителями, так и организованными группами, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

«В Республике Крым на данный момент в трех организациях отдыха и оздоровления детей загородного типа находятся дети из разных регионов страны. Их выезд продолжается как самостоятельно с родителями, так и организованными группами», — говорится в сообщении.

В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлены в республике до 1 сентября.

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