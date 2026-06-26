Заболевших Эболой в Конго уже больше 1,2 тысяч

Число установленных случаев заражения лихорадкой Эбола на территории Демократической Республике Конго превысило тысячу. На сегодня, как сообщается ежедневном бюллетене конголезское министерство связи и по делам СМИ, количество заболевших составляет 1203 человек.
За сутки были диагностированы 48 новых случаев лихорадки.
Также за прошедшие 24 часа скончались 17 пациентов. Таким образом, общее число погибших из-за вспышки лихорадки Эбола в Конго достигло 321 человек.
Сообщается, что показатель летальности составляет 26,6%.
Ранее, как сообщал сайт KP.RU, руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург исключил распространение Эболы в России. Он отметил, что в нашей стране принимаются все санитарно-эпидемиологические меры.
Между тем, ВОЗ оценивает риск распространения лихорадки Эбола как высокий на национальном и региональном уровнях в Конго и Уганде, но как низкий — на глобальном.
Подробнее о вспышке лихорадки Эбола и ее симптомах читайте здесь на KP.RU.