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Заболевших Эболой в Конго уже больше 1,2 тысяч

Число заболевших Эболой в Конго превысило 1,2 тыс человек.

Число установленных случаев заражения лихорадкой Эбола на территории Демократической Республике Конго превысило тысячу. На сегодня, как сообщается ежедневном бюллетене конголезское министерство связи и по делам СМИ, количество заболевших составляет 1203 человек.

За сутки были диагностированы 48 новых случаев лихорадки.

Также за прошедшие 24 часа скончались 17 пациентов. Таким образом, общее число погибших из-за вспышки лихорадки Эбола в Конго достигло 321 человек.

Сообщается, что показатель летальности составляет 26,6%.

Ранее, как сообщал сайт KP.RU, руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург исключил распространение Эболы в России. Он отметил, что в нашей стране принимаются все санитарно-эпидемиологические меры.

Между тем, ВОЗ оценивает риск распространения лихорадки Эбола как высокий на национальном и региональном уровнях в Конго и Уганде, но как низкий — на глобальном.

Подробнее о вспышке лихорадки Эбола и ее симптомах читайте здесь на KP.RU.