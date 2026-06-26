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Новак поручил наладить бесперебойные поставки топлива для аграриев

Вице-премьер Александр Новак дал чёткие инструкции ведомствам. Он потребовал вместе с регионами и компаниями создать понятную схему быстрой доставки топлива сельхозпроизводителям. Также чиновник поручил придумать дополнительные меры, чтобы рынок оставался стабильным. Об этом сообщили в правительстве после совещания по ситуации с горючим.

Источник: Life.ru

«Также необходимо проработать дополнительные меры поддержки топливного рынка, направленные на сохранение его стабильности и повышение эффективности снабжения ключевых категорий потребителей», — указано в сообщении.

На встрече обсудили, как регионы обеспечены нефтепродуктами сейчас. Участники проанализировали цены в разных частях страны. Особое внимание уделили нуждам фермеров, которым нужно топливо для уборки урожая. В кабмине отметили, что важно не допустить перебоев с поставками в пиковый сезон. От этого зависит, насколько быстро и качественно пройдут полевые работы.

Ранее Новак говорил, что для стабилизации рынка топлива нужно время. В России сейчас перестраивают логистику поставок. Чиновник не назвал точных сроков настройки новых маршрутов и выхода на стабильные объёмы.

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