Новак поручил наладить бесперебойные поставки топлива для аграриев

На встрече обсудили, как регионы обеспечены нефтепродуктами сейчас. Участники проанализировали цены в разных частях страны. Особое внимание уделили нуждам фермеров, которым нужно топливо для уборки урожая. В кабмине отметили, что важно не допустить перебоев с поставками в пиковый сезон. От этого зависит, насколько быстро и качественно пройдут полевые работы.