Эксперт Белогорьев: Топливный рынок в РФ может восстановиться к середине июля

— Главная сейчас мера — это те решения, которые были приняты Госдумой о расширении демпферного механизма. Теперь правительство берет на себя покрытие разницы между внутренней стоимостью нефтепродуктов и более высокой импортной ценой. Это открывает дорогу к существенному увеличению импорта бензина, — отметил Белогорьев, его слова цитирует «Абзац».