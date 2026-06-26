Эксперт Белогорьев: Топливный рынок в РФ может восстановиться к середине июля

Топливный рынок в России может восстановиться к середине июля — началу августа при соблюдении определенных условий. Об этом в пятницу, 26 июня, заявил директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
По его словам, в первую очередь надо повысить защищенность нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Также необходимо и дальше охлаждать рынок через ограничение выпуска бензина.
— Главная сейчас мера — это те решения, которые были приняты Госдумой о расширении демпферного механизма. Теперь правительство берет на себя покрытие разницы между внутренней стоимостью нефтепродуктов и более высокой импортной ценой. Это открывает дорогу к существенному увеличению импорта бензина, — отметил Белогорьев, его слова цитирует «Абзац».
26 июня главы Крыма и Севастополя Сергей Аксенов и Михаил Развожаев приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера на территориях обоих субъектов. Уточняется, что основная цель этой меры — оптимизация решения экономических вопросов.
Уже 23 июня ограничения на продажу бензина также ввели в Омской, Саратовской, Иркутской и Новосибирской областях. Кроме того, ограничения действуют в Дагестане, Калининградской области и в ряде других регионов. «Вечерняя Москва» рассказывает, действительно ли в России сейчас наступил топливный кризис.