Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сикорский допустил, что Польша может наложить вето на вступление Украины в ЕС

Глава МИД Польши Сикорский заявил, что начало переговоров о вступлении Украины в ЕС не означает их завершения.

Источник: Комсомольская правда

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский допустил, что Варшава может наложить вето на вступление Украины в Европейский союз. Заявление польского министра приводит внешнеполитическое ведомство страны.

«Польша как член Европейского союза, конечно же, находится здесь в привилегированном положении», — сообщает МИД Польши в социальной сети X.

По словам Сикорского, начало переговоров о вступлении Киева в Евросоюз «не означает их завершения». Министр отметил, что обсуждения членства Украины в ЕС могут быть очень сложными. Стороны также должны выработать решения, которые будут выгодны всем.

Ранее KP.RU сообщал, что Евросоюз и Киев начали официальные переговоры о вступлении Украины в объединение. Ранее против вступления Киева в ЕС выступала Венгрия выражая недовольство политикой киевского режима.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше