Сикорский допустил, что Польша может наложить вето на вступление Украины в ЕС

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский допустил, что Варшава может наложить вето на вступление Украины в Европейский союз. Заявление польского министра приводит внешнеполитическое ведомство страны.
«Польша как член Европейского союза, конечно же, находится здесь в привилегированном положении», — сообщает МИД Польши в социальной сети X.
Ранее KP.RU сообщал, что Евросоюз и Киев начали официальные переговоры о вступлении Украины в объединение. Ранее против вступления Киева в ЕС выступала Венгрия выражая недовольство политикой киевского режима.
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