Воздух в Германии прогрелся до 40 градусов — это температурный рекорд для страны

Рекордную температуру зафиксировали в Саарбрюккене-Бурбахе (федеральная земля Саар) около 17:00 по местному времени. Прежний максимум — 41,2 градуса — держался с июля 2019 года, когда рекорд был установлен сразу в двух городах — Тёнисфорсте и Дуйсбург-Баэрле.
Кроме того, в Бад-Кройцнахе и Китцингене столбики термометров поднялись до 40,7 градуса. Новый результат стал не только абсолютным рекордом для страны, но и самым высоким показателем, когда-либо зарегистрированным в июне. Ранее июньский максимум составлял 39,6 градуса.
По прогнозам синоптиков, жара сохранится и в ближайшие дни. В отдельных районах температура может достичь 42 градусов. Лишь к началу следующей недели ожидается небольшое похолодание, а на севере и северо-западе страны возможны грозы.
В немецкой метеослужбе отмечают, что волны экстремальной жары происходят всё чаще, связывая эту тенденцию с изменением климата. Официальные метеонаблюдения в Германии ведутся с 1881 года.
Ранее крымском управлении МЧС предупредили, что в конце июня ожидается аномальная жара — среднесуточная температура превысит норму на семь градусов, днём воздух прогреется до 30−35 градусов. Жителей и гостей полуострова просят соблюдать меры безопасности и следить за самочувствием.
Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.