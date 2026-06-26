Минпросвещения сообщило о завершении вывоза детей из «Артека»

Минпросвещения России сообщило о завершении мероприятий по организованному выезду детей из детского центра «Артек». Это связано с временной приостановкой летней оздоровительной кампании в Крыму. Как сообщила пресс-служба ведомства, дети направлены домой и в оздоровительные лагеря Краснодарского края.
В Крыму в трех лагерях продолжают находиться дети из разных регионов страны. Их выезд осуществляется как самостоятельно с родителями, так и организованными группами, сообщили в пресс-службе Минпросвещения. При этом в Севастополе летняя кампания идет в штатном режиме — работают пришкольные и загородные лагеря.
В Минпросвещения подчеркнули, что ситуация находится на личном контроле главы ведомства Сергея Кравцова, который возглавляет оперативный штаб. Власти Крыма 22 июня остановили работу всех видов организованного детского отдыха. Решение принято на фоне усилившихся атак ВСУ и дефицита бензина. В регионе введен режим ЧС.