Минпросвещения сообщило о завершении вывоза детей из «Артека»

В Крыму в трех лагерях продолжают находиться дети из разных регионов страны. Их выезд осуществляется как самостоятельно с родителями, так и организованными группами, сообщили в пресс-службе Минпросвещения. При этом в Севастополе летняя кампания идет в штатном режиме — работают пришкольные и загородные лагеря.