Лантратова: остающиеся на Украине куряне могут вернуться в РФ в ближайшее время

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова рассчитывает в ближайшее время по гуманитарному каналу с украинским омбудсменом вернуть в РФ все еще остающихся на Украине жителей Курской области. Об этом она сообщила журналистам.
«В ближайшие дни у нас будет еще один обмен, передача гражданских людей. Вот эта гуманитарная миссия она сохраниться между нашими каналами. Надеюсь, что в ближайшее время и граждане Курской области, которые все еще находятся на территории Украины, будут дома», — сказала она.
Омбудсмен не уточнила, о каком числе человек идет речь.