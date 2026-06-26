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Лантратова: остающиеся на Украине куряне могут вернуться в РФ в ближайшее время

Омбудсмен не уточнила, о каком числе человек идет речь.

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова рассчитывает в ближайшее время по гуманитарному каналу с украинским омбудсменом вернуть в РФ все еще остающихся на Украине жителей Курской области. Об этом она сообщила журналистам.

«В ближайшие дни у нас будет еще один обмен, передача гражданских людей. Вот эта гуманитарная миссия она сохраниться между нашими каналами. Надеюсь, что в ближайшее время и граждане Курской области, которые все еще находятся на территории Украины, будут дома», — сказала она.

Омбудсмен не уточнила, о каком числе человек идет речь.