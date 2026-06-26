В Германии прошёл самый жаркий день в истории

Британские исследователи объяснили столь высокие температуры скоплением углеродных выбросов в атмосфере. Они подсчитали, что если бы аналогичная аномалия случилась в 2003 году, воздух прогревался бы на 2 градуса слабее из-за меньшего уровня глобального потепления. А во времена рекордной жары 1976 года показатели были бы и вовсе на 3,5 градуса ниже, чем сегодня.