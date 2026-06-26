В Германии прошёл самый жаркий день в истории

В Германии побит исторический температурный рекорд — столбики термометров поднялись до отметки 41,3 градуса по Цельсию. Таких показателей за всю историю метеонаблюдений в стране еще не фиксировали. Информацию об этом предоставило издание Bild, сославшись на данные Немецкой метеорологической службы (DWD).
Новый максимум зарегистрировали на западе страны, на метеостанции в Саарбрюккен-Бурбах. Предыдущее достижение было совсем рядом — 41,2 градуса, но оно осталось в 2019 году. Тогда рекордная жара стояла в населенных пунктах Тенисфорст и Дуйсбург-Бэрль в земле Северный Рейн-Вестфалия.
Специалисты отмечают, что текущая волна жары оказалась мощнейшей за весь период наблюдений в Европе. Такого мнения придерживаются ученые из международного консорциума World Weather Attribution.
Британские исследователи объяснили столь высокие температуры скоплением углеродных выбросов в атмосфере. Они подсчитали, что если бы аналогичная аномалия случилась в 2003 году, воздух прогревался бы на 2 градуса слабее из-за меньшего уровня глобального потепления. А во времена рекордной жары 1976 года показатели были бы и вовсе на 3,5 градуса ниже, чем сегодня.