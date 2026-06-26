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Песков назвал гордостью решение российских гимнасток не выступать в Румынии

Песков заявил о гордости позицией руководства российской команды по художественной гимнастике: представитель Кремля поддержал отказ от турнира в Клуж-Напоке из-за недопустимого ограничения на использование флага и гимна РФ.

Источник: Аргументы и факты

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поддержал решение сборной России по художественной гимнастике не участвовать в Кубке вызова в румынском городе Клуж-Напока.

«Гордимся принятым решением руководства нашей команды», — ответил ТАСС представитель Кремля.

Он охарактеризовал запрет на использование российской символики как недопустимый прецедент и волюнтаристское решение местных властей.

Ранее российская сборная по художественной гимнастике объявила об отказе от выступления на турнире в Клуж-Напоке, который проводится с 26 по 28 июня.

Причиной стало грубое нарушение регламента со стороны организаторов: команду в устной форме предупредили, что на арене не будет демонстрироваться государственный флаг РФ и звучать гимн в случае победы спортсменок.

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