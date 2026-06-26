Песков назвал гордостью решение российских гимнасток не выступать в Румынии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поддержал решение сборной России по художественной гимнастике не участвовать в Кубке вызова в румынском городе Клуж-Напока.
«Гордимся принятым решением руководства нашей команды», — ответил ТАСС представитель Кремля.
Он охарактеризовал запрет на использование российской символики как недопустимый прецедент и волюнтаристское решение местных властей.
Ранее российская сборная по художественной гимнастике объявила об отказе от выступления на турнире в Клуж-Напоке, который проводится с 26 по 28 июня.
Причиной стало грубое нарушение регламента со стороны организаторов: команду в устной форме предупредили, что на арене не будет демонстрироваться государственный флаг РФ и звучать гимн в случае победы спортсменок.