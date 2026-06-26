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Правительство РФ подготовит дополнительные меры поддержки топливного рынка

Александр Новак провёл совещание с участием представителей федеральных и региональных властей.

Источник: Клопс.ru

Александр Новак поручил проработать дополнительные меры поддержки топливного рынка, направленные на сохранение его стабильности и повышение эффективности снабжения ключевых категорий потребителей. Вице-премьер в пятницу, 26 июня, провёл совещание с участием представителей федеральных и региональных властей, отраслевых компаний.

Особое внимание уделили потребностям в топливе сельхозпроизводителей для проведения уборочной кампании. Новак подчеркнул необходимость бесперебойного обеспечения аграриев необходимыми ресурсами в период сезонного пикового спроса, от которого напрямую зависят темпы и качество проведения полевых работ.

В Калининградской области ввели лимиты на продажу бензина и дизеля в один бак.

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