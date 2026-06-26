Новосибирские врачи удалят мальчику жабры на шее

Врачи в Новосибирске прооперируют ребенка, у которого на шее есть рудиментарное образование: мать мальчика рассказала, что с рождения на его шее находились миниатюрные жабры, из которых иногда вытекала слизь. При этом сначала женщина принимала дефект за обычный прыщ. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщает Telegram-канал Baza.
На обследовании выяснилось, что образование на коже — это остаток жаберных дуг, которые должны были исчезнуть еще на этапе развития эмбриона. Медики сообщили, что операция в этом случае необходима, поскольку жабры будут постоянно воспаляться, из-за чего могут начаться осложнения, говорится в публикации.
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