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Новосибирские врачи удалят мальчику жабры на шее

Врачи в Новосибирске прооперируют ребенка, у которого на шее есть рудиментарное образование: мать мальчика рассказала, что с рождения на его шее находились миниатюрные жабры, из которых иногда вытекала слизь. При этом сначала женщина принимала дефект за обычный прыщ. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщает Telegram-канал Baza.

Врачи в Новосибирске прооперируют ребенка, у которого на шее есть рудиментарное образование: мать мальчика рассказала, что с рождения на его шее находились миниатюрные жабры, из которых иногда вытекала слизь. При этом сначала женщина принимала дефект за обычный прыщ. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщает Telegram-канал Baza.

На обследовании выяснилось, что образование на коже — это остаток жаберных дуг, которые должны были исчезнуть еще на этапе развития эмбриона. Медики сообщили, что операция в этом случае необходима, поскольку жабры будут постоянно воспаляться, из-за чего могут начаться осложнения, говорится в публикации.

До этого врачи Архангельской офтальмологической больницы удалили клеща из глаза пациента. Пациент пришел с жалобами на сильную боль и ощущение инородного тела в правом глазу.

В марте 15-летний подросток из Москвы обратился к врачам с жалобами на заложенность носа и асимметрию лица. При обследовании у него в гайморовой пазухе обнаружили зуб, ребенку поставили диагноз — тератома. Насколько эта болезнь опасна и по каким признакам ее можно распознать, выясняла «Вечерняя Москва».