Новосибирские врачи удалят мальчику жабры на шее

Врачи в Новосибирске прооперируют ребенка, у которого на шее есть рудиментарное образование: мать мальчика рассказала, что с рождения на его шее находились миниатюрные жабры, из которых иногда вытекала слизь. При этом сначала женщина принимала дефект за обычный прыщ. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщает Telegram-канал Baza.