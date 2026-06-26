Самую высокую температуру в истории метеонаблюдений зафиксировали в Германии

В Германии зафиксировали абсолютный температурный рекорд за всю историю наблюдений — плюс 41,3 градуса. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщило агентство DPA со ссылкой на предварительные данные Германской метеослужбы.
Предварительный рекордный показатель зарегистрировали в 17:00 (18:00 по московскому времени — прим. «ВМ») в Саарбрюккен-Бурбахе. При этом в течение дня температура воздуха могла повыситься.
Согласно информации метеорологов, во второй половине дня экстремально жаркая погода также наблюдалась в Бад-Кройцнахе и Китцингене — там столбики термометров достигли отметки в 40,7 градуса. Представители местной метеослужбы отметили, что новый показатель побил сразу несколько рекордов — помимо абсолютного максимума за всю историю наблюдений, был обновлен и июньский рекорд для Германии, который ранее был зарегистрирован в 2019 году и составлял плюс 39,6 градуса, передает агентство.
22 июня агентство по безопасности здоровья Великобритании во второй раз в истории страны объявило красный уровень опасности для здоровья жителей до 25 июня из-за прогнозов по повышению температуры до плюс 38 градусов.