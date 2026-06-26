Самую высокую температуру в истории метеонаблюдений зафиксировали в Германии

Согласно информации метеорологов, во второй половине дня экстремально жаркая погода также наблюдалась в Бад-Кройцнахе и Китцингене — там столбики термометров достигли отметки в 40,7 градуса. Представители местной метеослужбы отметили, что новый показатель побил сразу несколько рекордов — помимо абсолютного максимума за всю историю наблюдений, был обновлен и июньский рекорд для Германии, который ранее был зарегистрирован в 2019 году и составлял плюс 39,6 градуса, передает агентство.