Ученые раскрыли, почему любимая песня может вызвать совершенно разные эмоции

Исследователи собрали данные более чем двух тысяч человек из 84 стран, представляющих разные возрасты и культуры. Каждый участник выбирал одну особо значимую для него песню и оценивал её по широкому спектру параметров, включая одновременно любовь и грусть, спокойствие и боль. Выяснилось, что самые насыщенные и противоречивые чувства возникают не у меломанов с определенным вкусом, а у тех, кто использует музыку для погружения в свой внутренний мир, оживления личных воспоминаний или самовыражения. Напротив, когда люди включают музыку с целью саморегуляции — чтобы успокоиться или поднять тонус, — эмоциональный отклик становится гораздо более простым и однозначным.