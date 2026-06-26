Ученые раскрыли, почему любимая песня может вызвать совершенно разные эмоции

Принято считать, что музыка напрямую диктует нам свои эмоции: грустный аккорд навевает тоску, а бодрый ритм поднимает настроение. Однако новое исследование, опубликованное в Journal of Research in Personality, переворачивает это представление. Ученые под руководством Маргариды Балтазар из Университета Ювяскюля выяснили, что одна и та же любимая песня может вызывать совершенно разные, порой противоречивые чувства, и причина этого кроется не столько в самом треке, сколько в намерениях слушателя. В отличие от традиционных опросов, где респондентов просили выбрать одно определение для композиции, новый подход учитывает сложность и многогранность реального музыкального опыта.
Исследователи собрали данные более чем двух тысяч человек из 84 стран, представляющих разные возрасты и культуры. Каждый участник выбирал одну особо значимую для него песню и оценивал её по широкому спектру параметров, включая одновременно любовь и грусть, спокойствие и боль. Выяснилось, что самые насыщенные и противоречивые чувства возникают не у меломанов с определенным вкусом, а у тех, кто использует музыку для погружения в свой внутренний мир, оживления личных воспоминаний или самовыражения. Напротив, когда люди включают музыку с целью саморегуляции — чтобы успокоиться или поднять тонус, — эмоциональный отклик становится гораздо более простым и однозначным.
Ключевым фактором, определяющим смешанные эмоции, оказался не жанр и даже не настроение в данный момент, а именно причина воспроизведения трека. Исследование показало, что возраст также играет роль: молодые слушатели сообщали о наиболее интенсивном переплетении чувств, и эта способность к эмоциональной сложности постепенно ослабевала с годами. Личностные особенности тоже внесли свой вклад: люди с ярко выраженной эмоциональной нестабильностью и склонностью к спонтанности испытывали более богатую гамму ощущений от музыки, чем их более уравновешенные и организованные сверстники.
Примечательно, что культурные различия, такие как ориентация на достижения и независимость, влияли на эмоциональное восприятие музыки лишь опосредованно — через привычки слушания, а не напрямую. Как только ученые учли, как часто люди обращаются к песням для переживания воспоминаний или выражения идентичности, культурный эффект полностью исчез. Эти выводы открывают новые перспективы для музыкальной терапии, где теперь можно адаптировать сеансы под конкретные цели, а также для стриминговых сервисов, которые в будущем, возможно, будут предлагать музыку не по жанру, а по запрашиваемому эмоциональному опыту.
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