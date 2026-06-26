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Дембеле первым после Саленко забил три гола в первом тайме матча ЧМ

Француз оформил хет-трик в первом тайме матча против команды Норвегии.

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Франции Усман Дембеле стал первым игроком после россиянина Олега Саленко, забившим три гола в первом тайме матча чемпионата мира по футболу.

Ранее ТАСС сообщал, что Дембеле оформил хет-трик в первом тайме матча третьего тура группового этапа чемпионата мира против команды Норвегии. Саленко забил три гола в матче группового этапа чемпионата мира 1994 года против команды Камеруна. Встреча закончилась со счетом 6:1, а Саленко по итогам игры забил пять мячей.

На данный момент счет в матче — 3:1 в пользу французов.