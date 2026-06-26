Дембеле первым после Саленко забил три гола в первом тайме матча ЧМ

Ранее ТАСС сообщал, что Дембеле оформил хет-трик в первом тайме матча третьего тура группового этапа чемпионата мира против команды Норвегии. Саленко забил три гола в матче группового этапа чемпионата мира 1994 года против команды Камеруна. Встреча закончилась со счетом 6:1, а Саленко по итогам игры забил пять мячей.