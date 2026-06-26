Комик Вадим Галыгин в четвёртый раз стал отцом и показал малыша

Известный комик и телеведущий Вадим Галыгин вновь стал отцом. Пополнение в семействе артиста случилось 26 июня 2026 года, и он поделился этой радостной новостью с подписчиками, опубликовав снимки из роддома.
Супруга юмориста, певица Ольга Вайнилович, подарила ему мальчика. Счастливые родители решили назвать новорожденного сына Лукой.
Вадим Галыгин с женой Ольгой Вайнилович и новорожденным Лукой Личная страничка героя публикации в соцсети.
«У нас появился еще один любимый день в году 26.06.2026. Сегодня родился наш третий сыночек Галыгин Лука Вадимович. Мы тебя загадали и очень ждали. Спасибо, что выбрал нас!» — говорится в публикации артиста.
Стоит отметить, что у Вадима Галыгина сейчас четверо детей. Вместе с Ольгой Вайнилович он воспитывает уже троих сыновей, включая новорожденного Луку, а также старших Вадима и Ивана. Кроме того, у телеведущего есть взрослая дочь Таисия, которая родилась в его первом браке.
Напомним, что в 2025 году Галыгин уже успел стать дедушкой — его старшая дочь родила мальчика. Комик поделился, что это событие принесло ещё больше ответственности в его жизнь.