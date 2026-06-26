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Волгоградские ветераны СВО впервые соревнуются в состязаниях Второй старт

Каждый из участников этой номинации конкурса «Лучший по профессии» представил свои истории о построении карьеры заново.

В областном центре семеро ветеранов спецоперации стали участниками номинации «Второй старт» в региональном этапе конкурса «Лучший по профессии», сообщает администрация Волгоградской области.

Среди участников, которые делились своим опытом в построении карьеры после возвращения из зоны СВО, представители шести различных предприятий. Один из них — Андрей Артемьев также является участником карьерной программы «Сталинградский призыв». Все они прошли проверку теоретических знаний, практические задания конкурса и представили свой опыт в публичных выступлениях на тему «Как я нашел работу и адаптировался на рабочем месте. Мой опыт».

Победителем стал Сергей Куприянов, который трудится осмотрщиком гидротехнических сооружений в коллективе «Управление “Волгоградмелиоводхоз” Сергей Куприянов. Вторым стал социальный координатор регионального филиала Фонда “Защитники Отечества” Василий Захаров. А замкнул тройку лидеров Александр Крушеницкий — токарь АО “Каустик”. Победитель представит регион в федеральном финале профессиональных состязаний.

Ранее в рамках Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в Волгограде также выбрали лучшего повара.