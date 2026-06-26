Беспрозванных представил калининградские товары на форуме регионов в Минске

Валентина Матвиенко отметила, что калининградские рыбные консервы «нарасхват» в магазинах страны. Наталья Кочанова подтвердила их популярность у белорусов. Глава Совета Федерации также поддержала планы губернатора по увеличению доли переработки янтаря внутри региона и похвалила производителей марципанов за умение найти свою нишу.