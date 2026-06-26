Беспрозванных представил калининградские товары на форуме регионов в Минске

26 июня на XIII форуме регионов Беларуси и России губернатор Алексей Беспрозванных представил товары калининградских предпринимателей. Коллективный стенд региона в выставочном центре BELEXPO посетили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Беларусь Наталья Кочанова. Также с продукцией ознакомился посол России в Беларуси Борис Грызлов.
Губернатор лично провёл экскурсию по витринам. На стенде — продукция девяти компаний: шпроты «За Родину!» (каждая вторая банка в России — из Калининграда), марципаны Pomatti по рецептам 1809 года, янтарные украшения DARVIN, косметика ECOISTKA, утиное фуа-гра, ягодные напитки, гобеленовые сумки и снэки.
«Знаю, что наши шпроты любят и братья-белорусы, — сказал Беспрозванных. — В прошлом году добыли рекордные 712 тонн янтаря-сырца, развиваем переработку и расширяем экспорт».
Валентина Матвиенко отметила, что калининградские рыбные консервы «нарасхват» в магазинах страны. Наталья Кочанова подтвердила их популярность у белорусов. Глава Совета Федерации также поддержала планы губернатора по увеличению доли переработки янтаря внутри региона и похвалила производителей марципанов за умение найти свою нишу.
Участие в выставке организовано в рамках нацпроектов «Эффективная и конкурентная экономика» и «Международная кооперация и экспорт».